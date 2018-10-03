Среда, 3 Октября 2018 16:47

АрмИнфо. Дипломатические представительства Франции внимательно следят за событиями в странах пребывания, и, естественно, не вмешиваются. Об этом 3 октября в Ереване, на презентации армянского перевода книги президента Франции Эмманюэля Макрона "Революция", сказал журналистам посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись последних событий в республике. "Верим, что Армения примет саммит Франкофонии. Для Армении это историческое событие и уникальная возможность", - отметил посол.

Отметим, что сегодня в посольстве Франции в Армении состоялась презентация армянского перевода книги президента Франции Эмманюэля Макрона "Революция". Лакот на презентации книги констатировал, что перевод книги политического деятеля достаточно редкое явление, поскольку как правило, такие произведения для внутреннего пользования. По его словам, издание книги на армянском языке много говорит об отношениях между двумя странами. Дипломат также заметил, презентация написанной Макроном в 2016 г книги проходит в канун саммита Франкофонии, в рамках которого также планируется визит автора в Армению.

Заметим, что книга издана компанией Newmag и уже доступна в книжных магазинах Еревана. Во Франции "Революция" стала бестселлером и издана тиражом более 2 млн экземпляров. Издание армянского перевода книги осуществлено при финансировании Министерства культуры и АКБА-Кредит Агриколь Банк.