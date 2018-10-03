Среда, 3 Октября 2018 16:11

АрмИнфо. "Республиканская партия Армении будет готова к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года", - заявил в беседе с журналистами 3 октября глава одноименной фракции Ваграм Багдасарян.

По словам депутата-республиканца, в течение этого времени надо будет откорректировать ряд законодательных актов и обеспечить естественный ход работ Национального Собрания.

Помимо этого, как подчеркнул глава фракции, проект о внесении изменений в регламент парламента был обсужден в государственно-правовой комиссии законодательного органа еще до 1 октября - его встречи с премьер-министром Пашиняном. Тем не менее, глава правительства в ходе встречи, как указал Багдасарян, не коснулся данного вопроса. "Накануне утром у меня был звонок о том, чтобы обсудить вопрос, но не ставить на голосование. После этого премьер был у меня и заявил, что в декабре идем на внеочередные выборы. Специалисты уверяют, что данные изменения (в регламент НС, ред.) не могут повлиять на внеочередные выборы>, - заявил он.

Напомним, что накануне вечером парламент Армении созвал внеочередное заседания парламента, в ходе которого парламентарии приняла проект закона о внесении изменений в закон <О регламенте Национального Собрания" 67 голосами "за". Никол Пашинян заявил, что принятие законопроекта означает <официальное начало контрреволюции> и призвал граждан собраться у здания парламента. В ходе митинга на проспекте Баграмяна Пашинян подписал указы об освобождении с постов министров от партии <Процветающая Армения> и АРФ Дашнакцутюн. Премьер-министр также обратился к президенту Армении Армену Саркисяну с призывом не подписывать документ, и после долгих консультаций с парламентскими силами в кабинете спикера Ара Балояна, сообщил, что несмотря ни на что внеочередные выборы в парламент состоятся до 15 декабря с.г. Говоря о том, почему он считает необходимым провести выборы в декабре, а не, допустим, в ноябре или октябре с.г., Пашинян отметил, что этого требует Конституция - необходимо, чтобы парламент дважды в течение 14 дней не выбрал премьера, после этого парламент будет распущен и назначены внеочередные выборы, которые должны состояться не раньше 30 и не позже 40 дней. <Мы можем констатировать, что сегодня мы показали, что проведение внеочередных парламентских выборов в Армении - это гражданское, всенародное требование, и те силы, которые против него, объявляют войну народу>, - заявил Пашинян.

Отметим, что, по мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы, пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не проголосуют за кандидатуру премьер-министра, то парламент распускается, и назначаются новые выборы.