Среда, 3 Октября 2018 15:26

АрмИнфо. Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ в Кыргызстане.

Как заявил вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова, вопрос об Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, постоянно поднимается в рамках международных мероприятий, делаются призывы по освобождению азербайджанцев, осужденных законами "незаконного режима". "К сожалению, в вопросе их освобождения пока продвижений нет. Без конкретных механизмов и реального давления озвученные мнения остаются не услышанными. Тем не менее, считаю, что нельзя допускать, чтобы вопрос был снят с повестки дня. Азербайджан до конца будет держать в центре внимания этот вопрос. И необходимо стараться, чтобы были приняты серьезные меры по возвращению в родные очаги людей, чьи возможности передвижения на территории своей страны ограничены", - сказала Мурадова.

Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев (1968 г. Р.), Дильгама Аскеров (1960г.р.), а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Данные лица по спецзаданию собирали информацию и осуществляли шпионскую деятельность. Более того, они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32- ом километре автодороги Варденис - Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 г.р.), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен. На заседании 29 декабря 2014 г Дильгам Аскеров приговорен к пожизненному лишению свободы. Шахбаз Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил вердикт без изменения.