Среда, 3 Октября 2018 15:18

АрмИнфо. Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу в Армении Юлия Ловочкина (Украина) сегодня выступила с призывом ко всем политическим силам и акторам Армении уважать нормы демократии и верховенство закона.

"Муниципальные выборы в Совет старейшин Еревана полностью доказали приверженность Армении к демократическим ценностям. Вместе с тем, последующие события показали, что общественное доверие к политическим процессам все еще очень низкое. Тем не менее, однозначно, что прошлые парламентские выборы в Армении были признаны демократичными и справедливыми со стороны их участников и наблюдателей. Что касается проведения досрочных выборов, то эти процессы должны соответствовать всем европейским стандартам и укладываться в нормы демократии. Должно быть дано время всем политическим силам для должной подготовки к внеочередным процессам. Это особенно важно в свете проводящихся реформ избирательного законодательства. Эти реформы должны соответствовать европейским стандартам и получить соответствующую экспертную оценку Венецианской комиссии, в качестве гаранта стабильности электоральных процессов. Документ также должен быть принят с широким политическим консенсусом",- говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что все вышесказанное становится более актуальным и обязательным в случае проведения конституционных реформ (ранее премьер Пашинян предлагал провести конституционные реформы, предусматривающие самороспуск парламента, ред. ). При этом она приветствовала последние политические процессы в Армении и заявления властей страны о приверженности нормам демократии. Парламентарий также акцентировала внимание на необходимости справедливого расследования всех громких преступлений, а также дела по событиям 1 марта 2008 года. Вместе с тем, содокладчик подчеркнула, что все процессы должны проходить строго в соответствии с законом и принципами Европейской конвенции по правам человека. Она также сообщила, что в ближайшее время содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении приедут в Армению для обсуждения последних политических процессов со всеми акторами.