Среда, 3 Октября 2018 15:13

АрмИнфо. Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку.

"Уважаемые жители Армавирской области, уважаемые коллеги, будучи беспартийным, я был назначен губернатором Армавира от партии "Процветающая Армения". Исходя из создавшейся в стране ситуации, сегодня подал премьер-министру заявление об увольнении>, - сообщает на своей странице в Фейсбуке губернатор Армавира Гагик Мириджанян.

Как считает Мириджанян, он может с уверенностью заявить, что оправдал надежды, возложенные на него.

С посланием к работникам областной администрации сегодня утром обратился глава Гегаркуника Ишхан Сагателян, поблагодарив их за совместную работу. "Уважаемые сограждане, учитывая заявление АРФД об отзыве своих представителей из правительства, представляю свое заявление об отставке", - отметил он. В течение прошедших 4-х месяцев, как заявил Сагателян, в регионе была осуществлена огромная работа, обозначен вектор развития Гегаркуника. "Надеемся, что коллеги, которые придут нам на смену, приложат все усилия для завершения начатого",- подчеркнул он.

Напомним, что накануне вечером премьер-министр Никол Пашинян во время митинга у парламента подписал указы об отставке министров от партий АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения", которые поддержали поправки против проведения внеочередных парламентских выборов. Как заявил премьер, та же участь ждет и губернаторов - представителей этих партий. Вопрос об их отставке, как указал Пашинян, будет включен в повестку дня предстоящего заседания правительства.