Среда, 3 Октября 2018 14:46

АрмИнфо. В Совете национальной безопасности Армении подтвердили информацию об уходе из жизни отца секретаря Совбеза РА Армена Григоряна Валерия Григоряна, сообщив, что он в настоящее время находится в Арцахе для участия в похоронах .

В тоже время, в Совбезе не подтвердили и не опровергли сообщение о том, что он совершил самоубийство. Меж тем, как сообщают ряд армянских СМИ, отец главы Совбеза покончил жизнь самоубийством. Валерий Григорян был найден повешенным во дворе своего дома вечером 2 октября.