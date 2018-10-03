|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Президент Армении внимательно следит за ситуацией в стране
|Парламент Армении не смог обеспечить необходимый кворум для продолжения работы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го октября
|Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября
|Армения отмечает необходимость последовательной реализации армяно-американских программ в сфере обороны
|МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека
|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
|Президент Армении отправил в отставку шесть министров
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
|Никол Пашинян выслушал проблемы арцвашенцев: он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
АрмИнфо. До 31 октября мобильные устройства в центрах продаж VivaCell-MTS можно купить в рассрочку на выгодных условиях. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, покупка в рассрочку оформляется через Юнибанк по нулевой предоплате, беспроцентно, со сроком погашения до 1 года, без комиссий по обслуживанию кредита.
Согласно источнику, в рамках этой акции минимальная стоимость приобретаемого в рассрочку устройства предусмотрена в 29.9 тыс драмов, а максимальная - 1.5 млн драмов.
"Придавая важность принципу обеспечения комфортных условий для клиентов - кредит будет оформлен на месте, а предложение включает широкий ассортимент мобильных устройств в разных ценовых категориях", - отмечается в сообщении.
Для получения более детальной информации необходимо посетить сайт компании www.mts.am, либо позвонить на бесплатный номер 111, или отправив сообщение на онлайн-портал 111, или посетить один из офисов обслуживания.
Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Президент Армении внимательно следит за ситуацией в стране
|Парламент Армении не смог обеспечить необходимый кворум для продолжения работы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го октября
|Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября
|Армения отмечает необходимость последовательной реализации армяно-американских программ в сфере обороны
|МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека
|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
|Президент Армении отправил в отставку шесть министров
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
|Никол Пашинян выслушал проблемы арцвашенцев: он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
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