Среда, 3 Октября 2018 14:27

АрмИнфо. До 31 октября мобильные устройства в центрах продаж VivaCell-MTS можно купить в рассрочку на выгодных условиях. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, покупка в рассрочку оформляется через Юнибанк по нулевой предоплате, беспроцентно, со сроком погашения до 1 года, без комиссий по обслуживанию кредита.

Согласно источнику, в рамках этой акции минимальная стоимость приобретаемого в рассрочку устройства предусмотрена в 29.9 тыс драмов, а максимальная - 1.5 млн драмов.

"Придавая важность принципу обеспечения комфортных условий для клиентов - кредит будет оформлен на месте, а предложение включает широкий ассортимент мобильных устройств в разных ценовых категориях", - отмечается в сообщении.

Для получения более детальной информации необходимо посетить сайт компании www.mts.am, либо позвонить на бесплатный номер 111, или отправив сообщение на онлайн-портал 111, или посетить один из офисов обслуживания.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.