Среда, 3 Октября 2018 13:57

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют все усилия сторон нагорно-карабахского конфликта по снижению напряженности и мирного урегулирования конфликта.

"Сопредседатели поддерживают любые договоренности сторон, способствующие достижению этой цели, и готовы оказать любую, и всю необходимую посредническую помощь, чтобы помочь сторонам прийти к долгосрочному всеобъемлющему урегулированию", - сказали в ОБСЕ, отвечая на вопрос Trend о возможном влиянии недавнего разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.