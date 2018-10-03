Отметим, что 17-е осеннее заседание ПА ОБСЕ пройдет 3-8 октября в Бишкеке (Кыргызстан). <Нагорно-карабахский конфликт не стоит на повестке дня, но мы ожидаем плодотворного и откровенного обмена мнениями по широкому кругу тем, включая затяжные конфликты, такие как нагорно-карабахский конфликт. В заседании будут участвовать парламентарии из Армении и Азербайджана. Мы надеемся на цивилизованный и конструктивный диалог в целях поиска общего языка для урегулирования этого затяжного конфликта>, - добавил он.

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