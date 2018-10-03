Среда, 3 Октября 2018 13:35

АрмИнфо. Во время встречи с Пашиняном, какой- либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня. Это засвидетельствовали представители парламентских сил, участвовавшие на встрече с премьером.

Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер парламента, пресс- секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов, закон о внесении изменений в закон о регламенте НС не нацелен на торпедирование внеочередных выборов, а лишь на обеспечение нормальной деятельности парламента в случае форс-мажоров. Он подчеркнул, что основным камнем преткновения в вопросе проведения досрочных выборов являются их сроки, политические силы не понимают поспешность действий властей, если изначально планировалось провести выборы в июне 2019 года. По словам Шармазанова, у политических сил различные подходы по вопросу досрочных выборов - одни говорят, что надо составить дорожную карту, другие считают необходимым проведение законодательных реформ, третьи ставят акцент на соблюдении принципа разделения ветвей власти. "Однозначно лишь, что все процессы должны проходить в рамках закона, путем переговоров, а не силы. В этом плане, не исключено, что сегодня состоится очередной раунд переговоров",- резюмировал он.

В свою очередь, глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что вопрос выборов не решается на митингах, а путем переговоров. "Если парламент будет распущен под давлением силы, это будет противоречить Конституции, что, в свою очередь, негативно отразится на международном авторитете страны. Те силы, которые проголосовали за закон о внесении изменения в закон о регламенте НС, не против досрочных выборов, но почему именно сейчас, в чем спешка, никаких объяснений на сей счет нет",- заявил он, подчеркнув, что сегодня никто не слушает логических доводов, все хотят слушать дифирамбы в адрес Пашиняна. При этом депутат подчеркнул, что сегодня именно Пашинян является основным ответственным за соблюдение конституционного порядка в стране, и должен сделать все, чтобы процессы не выходили за нормы основного закона.

Меж тем, сразу после переговоров Пашинян заявил, что политические силы не намерены выдвигать кандидата на пост премьера после его отставки, при этом подчеркнув, что какой-либо конкретной договоренности достигнуто не было.