Среда, 3 Октября 2018 13:26

АрмИнфо. Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды. Поправки в законе "О лицензировании" приняты на заседании Национального Собрания РА 3 октября в первом чтении.

Представляя накануне проект, вчера еще министр экономического развития и инвестиций РА, а сегодня отставной член правительства РА Арцвик Минасян сообщал, что поправками предусмотрено увеличить для субъектов хозяйствования сроки выплат за предоставление лицензий. В настоящее время, продолжил экс- министр, после положительного решения полномочной комиссии, субъектам предоставляется всего один рабочий день для осуществления выплат за лицензионную деятельность. Теперь этот срок продлен на 5 рабочих дней. Тем самым, продолжил Арцвик Минасян, у субъектов появится время для реализации поставленной задачи.