Среда, 3 Октября 2018 13:19

АрмИнфо. В ходе вчерашнего митинга перед зданием Национального Cобрания Армении, из-за ухудшения самочувствия было госпитализировано 4 человека. Об этом говорится в сообщении Минздрава РА, поступившем в АрмИнфо.

"Трое из них были госпитализированы в университетскую клинику номер 1, еще один человек в медцентр "Наири". У одного из госпитализированных была диагностирована остановка сердца, была осуществлена фибрилляция и дефибрилляция", - говорится в сообщении Минздрава Армении, при этом подчеркивается, что в ходе митинга на месте дежурило 6 бригад скорой помощи.