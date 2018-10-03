Среда, 3 Октября 2018 12:44

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания Армении на заседании 3 октября во втором и окончательном чтении внесли поправки в закон "Об Аудиторской палате".

Как отметил основной докладчик, депутат НС РА от фракции Республиканской партии Армении Гагик Минасян, проект касается текущих заключений, которые представляет Аудиторская палата. "В современных демократических странах сотрудничество парламента и Аудиторской палаты имеет важное, существенное значение для этих двух независимых органов. Оно само по себе делает публичной проведенную палатой масштабную работу, парламенту же это дает возможность объективно осуществить одну из важнейших своих функций, а именно, контрольную функцию", - отметил депутат. Гагик Минасян отметил, что есть новые предложения, нацеленные на обогащение данной законодательной инициативы. "Отмечу, что в мировой практике, комиссия парламента, которая сотрудничает с Аудиторской палатой, традиционно подписывает меморандум о том, в какие сроки палата должна представить текущие заключения. Пытались предусмотреть это в нашем законе, однако, на наш взгляд, подписание меморандума ограничивает независимость Аудиторской палаты, поскольку парламент также становится участником данного процесса. Мы говорим, что Аудиторская палата должна быть абсолютно независимой, и даже подобного небольшого вмешательства со стороны парламента быть не должно. По этой причине мы предлагаем, чтобы в течение первых трех рабочих дней каждого квартала председатель Аудиторской палаты направлял в НС РА перечень намеченных заключений", - указал депутат.