Среда, 3 Октября 2018 12:44

АрмИнфо.Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

<Внеочередные выборы в Национальное Собрание являются императивом дня и правильным требованием большинства нашего общества, проведение которых в соответствии с демократическими принципами станет гарантией необратимого процесса развития и изменений в Армении>, - отмечено в источнике.

Поспешно принятый законопроект о внесении поправок в Регламент НС, по утверждению Партии в Армении сформировал новую бездну между сторонниками революции и Национальным Собранием.

<Очевидно, что этой инициативой совершается попытка отменить принятие закона и подготовку процессов, которые необходимы для проведения внеочередных парламентских выборов с соблюдением всех демократических принципов, в том числе крайне важные изменения в Избирательном кодексе, который полностью адаптирован в соответствии со старой системой>, - говорится в заявлении <Свободных демократов>.

Те, кто будет препятствовать проведению внеочередных парламентских выборов, по мнению Партии, способствуют расколу общества и ослаблению страны в ответственный и важный исторический момент для Армении и Арцаха.

<Принимая во внимание внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арменией проведение внеочередных парламентских выборов стало императивом дня, которые в этой ситуации станут самым необходимым и эффективным решением с точки зрения обеспечения политического и социального единогласия в стране>, - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне поздно вечером, парламент РА на внеочредном заседании 67 голосами принял поправки в закон <О регламенте Национального собрания>, которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. <За> законопроект проголосовали фракции Республиканской партии Армении, блока <Царукян> и АРФ <Дашнакцутюн>, против - фракция <Елк>. Далее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. В ходе экстренного митинга на проспекте Баграмяна заявил, что представители партий <Процветающая Армения> (ППА) и АРФ <Дашнакцутюн> (АРФД) в правительстве, в том числе губернаторы, будут освобождены от должностей. Он также призвал президента Армена Саркисяна не подписывать законопроект. <Закон может вступить в силу в течение 21 дня. Президент Армении должен подписать этот закон или же обратиться в Конституционный суд для обжалования его конституционности. Я думаю, вы даете мне полномочия, чтобы я отсюда обратился к президенту Армении Армену Саркисяну и призвал его не подписывать этот закон>, - заявил Пашинян на митинге у здания парламента.