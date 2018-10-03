Среда, 3 Октября 2018 12:24

АрмИнфо. Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях. Поправки в законе "Об электронном сообщении" внесены на очередном заседании Национального Собрания РА 3 октября во втором и окончательном чтении.

Представляя проект поправок, первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян подчеркнул, что за время своей деятельности с 2011 года в центр быстрого реагирования "911" Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило более 6 миллионов звонков. "Часто регистрируются случаи, когда позвонивший гражданин по объективным или субъективным причинам не может предоставить информацию о своем местонахождении. В таких обстоятельствах процесс оказания срочной медицинской помощи значительно растягивается и, по сути, запаздывает. В результате возникает необходимость привлечения дополнительных сил", - пояснил Аршакян. По этой причине предлагается позволить службам МЧС, "Скорой помощи", а также Полиции Армении на случай получения сигналов внедрить и использовать систему определения места нахождения. В частности, разрешить оператору или сотруднику, оказывающему соответствующие услуги, определить местонахождения гражданина, подавшего сигнал тревоги. Кроме того, как отметил первый заместитель министра, оператору или сотруднику, оказывающему соответствующие услуги, предлагается дозволить доступ к личным данным гражданина.