Среда, 3 Октября 2018 12:22

АрмИнфо.Вчера на встрече с Николом Пашиняном мы не достигли какой-либо договоренности. Мы выслушали информацию о том, что собирается делать правительство. Об этом 3 октября в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении от фракции "Блок Царукян" Микаел Мелкумян.

Вице-спикер отметил, что были обсуждения, в результате которых правительство осталось при своем мнении, о том, что досрочные выборы в парламент должны состояться в декабре текущего года.

Относительно того, была ли устная договоренность о том, что блок "Царукян" после отставки Никола Пашиняна не станет выдвигать своего кандидата на должность премьера, так как вчера премьер-министр заявил, что парламентские силы не станут выдвигать своего кандидата, Мелкумян заявил: "У нас нет официального решения относительно данного вопроса. Мы обсуждали различные вопросы, если какой-то вопрос был обсужден, это еще не значит, что партия озвучивает официальное решение", - подчеркнул вице- спикер.

Он отметил, что переговоры продолжаются, что касается подписания соглашения, Мелкумян заявил, что данный вопрос также обсуждается. "Окончательного консенсуса нет, вы знаете, было выдвинуто предложение заключить джентельмнеское соглашение и соблюдать его. То есть, не обязательно подписывать соглашения и меморандумы, ведь правительство которое сформировалось, было сформировано без меморандума", - подчеркнул вице-спикер.

Микаел Мелкумян отметил, что они не против проведения досрочных выборов, камнем преткновения в данном вопросе являются сроки. Он напомнил, что во время обсуждения и принятия программы правительства было отмечено, что выборы должны состояться в течении года. Однако, планировалось провести их в мае или июне, с тем, чтобы для всех политических сил сложились равные конкурентные условия.

Отметим, что вчера в Ереване состоялся митинг созванный премьер-министром Николом Пашиняном, в ответ на то, что парламент принял законопроект о внесении изменений в Регламент НС. После митинга, премьер-министр провел переговоры с парламентскими фракциями, и заявил, что они пришли к соглашению о том, что после его отставки фракции дважды не станут выдвигать своего кандидата на должность премьера, что приведет к роспуску парламента и досрочным выборам.