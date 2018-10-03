Среда, 3 Октября 2018 12:20

АрмИнфо.В связи со вчерашней напряженной ситуацией, сложившейся в Национальном Собрании партия "Наследие" выступила с заявлением.

В заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность в связи с ситуацией сложившейся вокруг Национального Собрания Армении. Будучи на стороне народа, мы еще раз заявляем о необходимости провести досрочные парламентские выборы".

Отметим, что вчера в Ереване состоялся митинг созванный премьер-министром Николом Пашиняном, в ответ на то, что парламент принял законопроект о внесении изменений в Регламент НС. После митинга, премьер-министр провел переговоры с парламентскими фракциями, и заявил, что они пришли к соглашению о том, что после его отставки фракции дважды не станут выдвигать своего кандидата на должность премьера, что приведет к роспуску парламента и досрочным выборам.