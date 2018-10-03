Среда, 3 Октября 2018 11:22

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении проводит мониторинг митингов, проходящих в Ереване и ряде областей страны. Об этом говорится в заявлении офиса Омбудсмена РА.

"Призываем всех участников митингов и собраний проявить максимальную сдержанность и толерантность, и отказаться от применения любого вида силы. Исходя из ситуации, и ее мониторинга, Омбудсмен выступит с

заявлениями. Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона", - говорится в заявлении офиса Омбудсмена.

Напомним, что накануне у здания армянского парламента в Ереване по призыву премьер- министра РА Никола Пашиняна собрались несколько десятков тысяч человек, протестовавших против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер назвал его "контрреволюционным" и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн".