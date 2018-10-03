Среда, 3 Октября 2018 11:21

АрмИнфо. В день похорон французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур. Об этом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян.

Церемония прощания с великим французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром пройдёт 5 октября в Доме инвалидов. На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии. Также стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в церемонии прощания с Азнавуром. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян также поедут во Францию для участия в церемонии прощания.

О смерти шансонье стало известно 1 октября. Вскрытие, показало, что Азнавур скончался от естественных причин - отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма. С 2009 года артист был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.