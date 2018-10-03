Среда, 3 Октября 2018 11:17

АрмИнфо.Общеармянская партия "Сасна црер" считает, что избранная премьер-министром Армении Николом Пашиняном "мягкая тактика" в отношении прошлого режима, превратившегося в политический труп, ставит под угрозу общенародную победу.

Как говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, внутренние и внешние вызовы, стоящие перед страной, можно преодолеть только путем общенациональной мобилизации и полноценного и эффективного применения национального ресурса. Действуя в рамках "так называемой конституции и так называемых законов", как считают в "Сасна црер", общенародная победа оказалась под угрозой.

"Воля единого и суверенного народа состоит в живой Конституции и законов, и нужно руководствоваться только этим - определить переходный период, управлять государством посредством норм переходной демократии и переходного правосудия, благодаря которому не только удастся исключить политические потрясения, но и в короткие сроки эффективно преодолеть политический кризис, встав на путь развития", - говорится в заявлении партии.

Члены партии "Сасна црер призывают прислушаться к воле народа и логике революции и осуществить адекватные шаги для скорейшего преодоления сложившейся опасной ситуации.

Напомним, что накануне поздно вечером парламент РА на внеочредном заседании 67 голосами принял поправки в закон <О регламенте Национального собрания>, которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. <За> законопроект проголосовали фракции Республиканской партии Армении, блока <Царукян> и АРФ <Дашнакцутюн>, против - фракция <Елк>. Далее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. Как заявил премьер, согласно документу, в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться не несостоявшимся, а прерванным и может быть продолжено позже. В ходе экстренного митинга на проспекте Баграмяна заявил, что представители партий <Процветающая Армения> (ППА) и АРФ <Дашнакцутюн> (АРФД) в правительстве, в том числе губернаторы, будут освобождены от должностей. Он также призвал президента Армена Саркисяна не подписывать законопроект. <Закон может вступить в силу в течение 21 дня. Президент Армении должен подписать этот закон или же обратиться в Конституционный суд для обжалования его конституционности. Я думаю, вы даете мне полномочия, чтобы я отсюда обратился к президенту Армении Армену Саркисяну и призвал его не подписывать этот закон>, - заявил Пашинян на митинге у здания парламента.