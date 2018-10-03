Среда, 3 Октября 2018 10:59

АрмИнфо.Партия "Оринац еркир" в очередной раз подтверждает свою позицию о необходимости проведения в Армении досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении партии в связи со сложившейся в стране политической ситуации.

"Мы призываем их воздержаться от любых действий по дестабилизации ситуации и руководствоваться утвержденной в Национальном Собрании РА правительственной программе, одним из пунктов которой является проведение скорых досрочных парламентских выборов", - говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении партии.

Напомним, что накануне парламент страны "втихую", в закрытом режиме с отключенными микрофонами и системой электронного голосования 67 голосами "за" принял скандальные поправки в закон "Регламент Национального Собрания", которыми серьезно осложняется возможность роспуска парламента. Причем, за принятие документа проголосовали и партии, имеющие своих представителей в правительстве страны. В результате, по призыву премьер-министра Никола Пашиняна накануне вечером состоялся многотысячный митинг, на котором было объявлено об отставке министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". Также глава армянского правительства заявил о своей скорой отставке.