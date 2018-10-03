Среда, 3 Октября 2018 10:43

АрмИнфо.17-19 октября 2018 года в Ереване в рамках направления "Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении.

Организатором методических мероприятий выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Основная цель методических мероприятий - создание позитивных условий для продвижения, поддержки и укрепления позиций русского языка в государствах-участниках СНГ. Задачами мероприятий являются организация и проведение для журналистов русскоязычных средств массовой информации серии семинаров, мастер-классов, тренингов и круглых столов по вопросам современной русскоязычной журналистики в государствах-участниках Содружества Независимых государств.

Тематикой мероприятий предусмотрено обсуждение с участниками современных тенденций развития журналистики, влияния информационной среды на журналистику, вопросов стилистики и литературного редактирования текстов на русском языке, вопросов взаимодействия российских и зарубежных средств массовой информации по вопросам технологий и приёмов открытого представления журналистами истории, актуальных направлений научных исследований, аспектов развития русского языка, системы образования современной России. В числе докладчиков методических мероприятий - представители российских средств массовой информации, преподаватели кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов. К участию в мероприятии приглашаются журналисты (репортеры, редакторы) русскоязычных информационных агентств и иных средств массовой информации в Республике Армения, российских СМИ, освещающих события в Республике, студенты, получающие образование по специальности <Журналистика> в образовательных организациях высшего образования в Республике Армения. Заявленное количество участников методических мероприятий: 100 человек.