Среда, 3 Октября 2018 10:42

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в США, внимательно следит за ситуацией в республике. Об этом говорится в заявлении, распространенном управлением по связям с общественностью президента РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном, в ходе которого обсудил сложившуюся ситуацию.

"Армен Саркисян рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "Регламент Национального Собрания" по возвращении в страну, инициирует консультации с руководством парламента и правительства. Президент Армении призывает быть сдержанными и толерантными в отношении друг друга, и уверен, что сложившаюся ситуацию можно и нужно решать в рамках Конституции и законов страны, путем переговоров и диалога", - говорится в сообщении пресс-службы главы Армении.

Также подчеркивается, что из США Саркисян отправится в Париж для участия в похоронах великого шансонье Шарля Азнавура (похороны состоятся 5 октября - Ред.).