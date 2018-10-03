Среда, 3 Октября 2018 10:39

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 3 октября не смогло обеспечить необходимый кворум для продолжения работы.

По предложению спикера парламента Ара Баблояна, в работе НС РА объявлен перерыв до обеспечения необходимого количества голосов. Ара

Баблоян подчеркнул, что для принятия решений по обсужденным накануне вопросам необходимо 53 голоса, однако с учетом отсутствия депутатов в работе НС РА объявлен перерыв.

Отметим, что депутаты должны были проголосовать по обсужденным накануне законопроектам, однако после многотысячного митинга, организованного по призыву премьер-министра РА Никола Пашиняна, депутаты, судя по всему, решили воздержаться от своего участия в пленарном заседании.