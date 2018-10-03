Среда, 3 Октября 2018 10:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 3 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 33, 35/1, 35/2 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 90, 92 на ул. Гр.Арцруни, жилые дома 36а, 36/7, 38/1, 38/2 на пр. Комитаса, собственные дома 63/4 и 12-14 на ул. Риги, собственные дома 137-139 и жилой дом 13 на ул. Кочара, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 2/1 на ул. Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-21 на 1-ой улице Ачемяна, жилые дома 28, 30 на ул. Еркатгци, жилые дома 69, 69А, 71 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 24, 24/1, 28, 30 на ул. Арцаха, жилые дома 34, 35, 36, 42, 43, 44 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 во 2-ом Араратском массиве и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилые дома 18, 18а на ул. Амиряна, жилые дома 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 83-97 на ул. Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-15, 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 20 на ул. Парпеци, жилые дома 52, 54 на ул. Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-15:00 собственные дома 1-9 на 14-ой улице Нубарашена, 1-6 на 16-ой улице; ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии>, собственные дома на улицах Норка 13, 17 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома, прилегающие к <Норки Айгинер>, здание Национальной Безопасности и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 13 на ул. Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на ул. Хоренаци, детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 4, 6, 8 на ул. Врацакан, ООО <Мурадян> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 10, 12, 14, 16 на ул. Агаронян, ООО <Р.Боджолян> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-5Б и собственные дома 5-8 на 2-ом переулке Азатутяна, компания <Юком> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Неркин Чарбаха 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 2-ой переулок 3-ей улицы Неркин Чарбаха, 1-ый переулок 7-ой улицы и прилегающие собственные дома, школа N99;

в Армавирском марзе:

10:00-13:00 села Айгек, Баграмян (Эчмиадзинский район), Норакерт, Мердзаван, Таиров;

11:00-16:00 частично село Джанфида и село Пшатаван;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Покр Веди и Урцадзор; частично поселок Воску корзман фабрика;

13:30-16:00 частично села Аралез и Нор Кянк;

в Котайкском марзе:

11:00-16:30 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания <Нурнус>, ООО <Арохч сунк>, <Нор шинанют>, <Линда>, <ЭС-Ки>, птицефабрика <Арзни>, станции сотовых операторов <Юком>, <Веон Армения>, <Виваселл МТС>;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Гоговит в Ашоцком регионе; частично село Дзитанков в Анийском регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-17:00 село Хознавар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180