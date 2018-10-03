Среда, 3 Октября 2018 10:15

АрмИнфо.Церемония прощания с великим французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром пройдёт 5 октября. Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на свои источники.

Согласно источнику, церемония пройдет в Доме инвалидов. "На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии.

По нашей информации, она пройдёт в пятницу утром в Доме инвалидов", - уточняет издание.

При этом отмечается, что церемония может состояться только с согласия членов семьи певца.

О смерти шансонье стало известно 1 октября. С 2009 года артист был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Отметим, что 2 октября председатель Национального Собрания РА Ара Баблоян вместе с руководителем парламентской группы дружбы Армения - Франция Арменом Рустамяном посетил центр "Азнавур" в Ереване и внес запись в открытую в память Шарля Азнавура Траурную книгу. По словам Баблояна, "велика боль для нас, но, в то же время, велика гордость, что такая личность смогла целый век поражать своим талантом, своими возможностями. "Своей музыкой Азнавур принес с собой согласие, мир, любовь и дружбу как в отношениях народов Армении и Франции, так и во всем мире" - сказал спикер, добавив, что его личное знакомство с Шарлем Азнавуром началось после Спитакского землетрясения. Совместными усилиями тогда было реализовано множество программ для детей, а официальные отношения постепенно переросли в дружеские крепкие связи. "Мы уверены, что Шарль Азнавур навсегда останется в мыслях и сердцах всех. Пройдут годы, но его искусство будет по-прежнему цениться", - подчеркнул Ара Баблоян.