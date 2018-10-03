Среда, 3 Октября 2018 10:15

АрмИнфо. Состояние и перспективы армяно- американского сотрудничества в оборонной сфере стали предметом обсуждений, состоявшихся накануне между министром обороны РА Давидом Тонояном с послом США в Армении Ричардом Миллсом, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи Давид Тоноян отметил необходимость последовательной реализации эффективных армяно-американских оборонных программ, заложенных в течение почти четырехлетней деятельности Ричарда Миллса в качестве посла США. Министр пожелал послу успехов в его дальнейшей дипломатической службе.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международных развитий