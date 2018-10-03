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|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Президент Армении внимательно следит за ситуацией в стране
|Парламент Армении не смог обеспечить необходимый кворум для продолжения работы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го октября
|Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября
|Армения отмечает необходимость последовательной реализации армяно-американских программ в сфере обороны
|МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека
|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
|Президент Армении отправил в отставку шесть министров
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
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|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
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|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
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|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
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|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
АрмИнфо.Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности продолжают интенсивные консультации по вопросу замены генсека организации Юрия Хачатурова, решение должно быть приемлемым для всех, сказал РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. Ранее армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.
"Консультации по этому вопросу продолжаются, интенсивные консультации, как в столицах государств- членов ОДКБ, так и в штаб-квартире на уровне постоянного совета ОДКБ. Уверены, что решение будет найдено взаимоприемлемое для всех сторон в соответствии с уставом нашей организации", - сказал Абдрахманов РИА Новости.
Он отметил, что "кропотливая и интенсивная работа в этом направлении предусматривает избежания каких- либо последствий для нормального функционирования, как секретариата ОДКБ, так и в целом организации". "Уверен, что никаких негативных последствий данная ситуация для полномасштабной деятельности ОДКБ не принесет. Идет процесс консультаций, переговоров, что характерно для любой организации во время пересменки руководства секретариата", - заключил глава МИД Казахстана.
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Президент Армении внимательно следит за ситуацией в стране
|Парламент Армении не смог обеспечить необходимый кворум для продолжения работы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го октября
|Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября
|Армения отмечает необходимость последовательной реализации армяно-американских программ в сфере обороны
|МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека
|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
|Президент Армении отправил в отставку шесть министров
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
|Никол Пашинян выслушал проблемы арцвашенцев: он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
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