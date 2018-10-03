Среда, 3 Октября 2018 10:12

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял участие в организованных накануне Министерством иностранных дел обсуждениях с участием представителей гражданского общества. Как сообщает пресс-служба правительства РА, целью встречи являлась разработка дорожной карты программы мероприятий по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом.

В ходе мероприятия было сообщено, что 15 октября в Люксембурге состоится министерства встреча глав МИД, перед проведением которой была необходимость представить гражданскому обществу вопросы повестки. К участникам встречи обратился министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, после выступления которого Мгер Григорян представил процесс разработки программы мероприятий по выполнению положений Соглашения. Особо подчеркнув важность периодических контактов с гражданским обществом, Мгер Григорян указал на необходимость развития жизненно важных для Армении сфер. В частности, он отметил важность проведения реформ, рассматривая Соглашение в качестве якоря, вокруг которого должна быть сформирована повестка реформ. Вице-премьер затронул работу межведомственного комитета, координирующего реализацию документа и приоритеты применения документов, ответил на ряд вопросов присутствующих. Напомним, что 24 ноября в Брюсселе Армения подписала с Европейским Союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Документ предусматривает расширение партнерства Еревана с ЕС в экономической, а также в научной, экологической и культурной областях.