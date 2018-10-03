Среда, 3 Октября 2018 10:02

АрмИнфо. В ночь на 3 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении шести министров, которые представляли в правительстве партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Согласно сообщению аппарата президента, Армен Саркисян отправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Своих постов, в частности, лишились глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, глава министерства спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

Напомним, что накануне у здания армянского парламента в Ереване по призыву премьер-министра РА Никола Пашиняна собрались несколько десятков тысяч человек, протестовавших против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер назвал его "контрреволюционным" и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн".