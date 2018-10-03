Среда, 3 Октября 2018 02:00

АрмИнфо. «В ходе переговоров с парламетскими фракциями я отметил,что в стране сложился кризис, который мы должны преодолеть и представители 3 фракций согласились со мной», - сказал выйдя к собравшимся на митинг перед Национальным Собранием Армении премьер-министр Никол Пашинян после встречи руководителями парламентских фракций.

«Мы стали обсуждать варианты решения данного вопроса. Я отметил, что я в ближайшее время подам в отставку с должности премьер-министра, и надеюсь, что представители РПА и другие парламентарии не станут раздражать народ и выдвигать своего кандидата на эту должность. Они должны осознавать, что подобные их действия вызовут отрицательную реакцию граждан Армении, это не разумный сценарий. Я считаю, что будет правильно, если мы подпишем документ о том, что когда я подам в отставку, фракции не станут выдвигать своего кандидата, в результате чего в декабре текущего года мы проведем досрочные выборы в парламент», - подчеркнул Пашинян.

Премьер заметил, что он не может говорить от имени всех фракций, но насколько он понял, смысл беседы сводился к тому, что они понимают послание народа и относятся к воле народа с уважением. «Они устно заявили, что вне зависимости от меморандума они не намерены ни в первый, ни во второй раз выдвигать кандидата на должность премьер-министра», - заявил Пашинян, отметим, что не исключает того, что мог не так понять депутатов.

Представители фракции подняли вопрос о том, зачем проводить досрочные выборы в ближайшее время. Я отметил, что сегодняшяя ситуация свидетельствует о том, что в стране сложился политический кризис, который должен быть разрешен в ближайшей перспективе. «Причина кризиса в том, что парламент Армении не отражает волю народа, и, следовательно, единственным способом решить данный вопрос является проведение досрочных выборов», - заявил Пашинян.

Что касается сроков проведения выборов, Пашинян заявил, что он считает, что выборы должны пройти в первой половине декабря. «На вопрос парламентариев, почему они не могут состояться в мае, я заметил, во-первых так как в стране сложился политический кризис, а во-вторых, все жители страны хотят поскорее провести досрочные выборы», - подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что провести выборы раньше декабря нет возможности, так как Конституция имеет определенные требования, связанные со сроками, которые следует соблюдать.

Он также сообщил, что обсудит вопрос о сложившейся в стране ситуации и своей отставки с представителями стран-участниц саммита Франкофонии и уточнит, что именно может стать проблемой, если он подаст в отсавку перед саммитом. Так как в октябре текушего года в Ереване должен пройти саммит Франкофонии.

«Мы можем констатировать, что сегодня мы решили политическую проблему, мы показали, что проведение досрочных выборов в парламент является всеармянским общенародным требованием. Те политические силы, которые будут против этого, фактически объявят войну своему народа. И мне кажется, что представители 3 парламентских фракций поняли это. Но у нас нет ни письменной, ни устной окончательной договоренности по этому вопросу», - отметил премьер.

Премьер-министр заявил, что переговоры продолжатся, но договоренности, которая будет против воли народа, быть не может. Пашинян также заметил, что он также провел переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном и тот подтвердил, что он не станет осуществлять шаги против воли народа.

«С момента моей отставки все дальнейшие политические процессы будут проходить под вашим руководством. Если вы захотите, что бы парламентские фракции выдвигали своего кандидата, то пусть будет так. Все будет так как вы решите. Мы осуществили все наши планы на сегодня», - подчеркнил Пашинян.

В заключении своей речи он призвал народ попривествовать всех сотрудников полиции, СНБ и всех служащих ВС Армении.

Участники митинга намерены недолгим шествием пройтись по некоторым центральным улицам Еревана.

Отметим, что сегодня в Ереване состоялся митинг, созванный премьер-министром. Данная ситуация стала результатом созванного сегодня внеочередного заседания парламента, в ходе которого Национальное Собрание Армении приняло проект закона о внесении изменений в Регламент НС 67 голосами “за”. Таким образом, были сужены возможности проведения внеочередных парламентских выборов. По сути, законопроект, в случае его подписания президентом страны, создаст возможность не созывать заседаний НС на законных основаниях, если будут форс-мажорные ситуации, митинги и давления на депутатов. То есть, планы правящего меньшинства оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным документом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений.