Среда, 3 Октября 2018 00:59

АрмИнфо.Выборы в Совет старейшин Еревана, прошедшие в свободной обстановке, без массовых нарушений, на которых «Мой шаг» Никола Пашиняна набрал более 80% голосов, стал настоящим детонатором острого политического кризиса, инициаторами которых выступили не только полностью растерявшая позиции в обществе, ранее правящая Республиканская партия Армении, но и «Блок Царукян» (Партия Процветающая Армения - ППА) и АРФ Дашнакцутюн.

По мнению политических обозревателей АрмИнфо, принятые «контрреволюционные» поправки в процедурный закон о НС РА, стали последней надеждой оставаться в статусе политических игроков в армянском обществе именно для ППА и Дашнакцутюн. Именно выборы в Совет старейшин показали, что эти две партии, ранее поддержавшие Никола Пашиняна при избрании его премьер-министром, на самом деле, без наличия административных рычагов и приписок, не способны получить путевок в новый парламент. Их решение, ставшее фактическим «предательством» итогов апрельской «бархатной революции» - есть ничто иное, как естественная инстинктивная реакция, направленная на самосохранение в качестве политических сил. В ином случае, при выборах в новый парламент они скорее всего ушли бы с политической арены и ушли бы надолго, полностью растеряв свой итак небольшой электорат, держать который позволяло наличие статуса парламентской силы. С точки зрения рациональности Никол Пашинян явно перегнул палку, отказавшись тем самым от баланса сил, и лично поддержав «Мой шаг» на ереванских выборах, фактически не оставил своим «союзникам» ни шанса.

По всей видимости, политический кризис в стране будет преодолен не сразу. Страну ждут новые испытания и потрясения. Многое будет зависеть от позиции Президента Армена Саркисяна – подпишет ли он принятые сегодня поправки в процедурный закон о НС или, возможно, откажется от этого с учетом того, что документ был принят без консультаций с правительственным меньшинством, без обсуждений и за закрытыми дверьми с выключенным микрофонами.

Подписывать себе политический смертный приговор никому не хочется.