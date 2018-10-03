Среда, 3 Октября 2018 00:23

АрмИнфо. Уже более двух часов премьер-министр Армения Никол Пашинян в кабинете спикера Национального Собрания Ара Баблояна ведет переговоры с представителями парламентских фракций. На обсуждении присутствуют представители парламентских фракций РПА, блока «Царукян», блока «Елк» и АРФД.

До начала переговоров с руководителями фракций парламента по поводу выхода страны из острого политического кризиса, премьер-министр выразил надежду на достижение договоренности о внеочередных выборах. «Я предполагаю, что мы договоримся о том, что будут внеочередные выборы, я уйду в отставку, и они не будут выдвигать кандидата», - сказал Пашинян. Он выразил мнение, что другие политические силы не будут выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра после его отставки. «Если они выдвинут кандидата, они поднимут волнение людей. Будет неплохо, если будет подписано соглашение. Я думаю, что все решения будут приняты в соответствии с ситуацией», - сказал Пашинян.

Отметим, что данная ситуация стала результатом созванного сегодня внеочередного заседания парламента, в ходе которого Национальное Собрание Армении приняло проект закона о внесении изменений в Регламент НС 67 голосами “за”. Таким образом, были сужены возможности проведения внеочередных парламентских выборов. По сути, законопроект, в случае его подписания президентом страны, создаст возможность не созывать заседания НС на законных основаниях, если будут форс-мажорные ситуации, митинги и давления на депутатов. То есть, планы правящего меньшинства оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным документом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений.

В результате, десятки тысяч людей по призыву премьер-министра Армении Пашиняна собрались перед зданием парламента. Они требуют отмены поправок в указанный закон и роспуска парламента и скандируют «РПА, уходи!», «ППА, уходи!», «АРФД, уходи!»