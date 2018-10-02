Вторник, 2 Октября 2018 23:15

АрмИнфо. В Армении нет и не может быть закрытых дверей или сожженных мостов. Об этом 2 октября в беседе с журналистми заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что он идет на переговоры с надеждой, что он сможет договорить с представителями парламента. «Надеюсь мы придем к конценсусу. Договоримся о проведении досрочных выборов, после чего я подам в отставку, и парламентарии не станут выдвигать другого кандидата. Если другой кандидат будет все же выдвинут, в то время как я буду в отставке, то это только рассердит наш народ. Я надеюсь, что наши коллеги осознают это. Было бы неплохо подписать какое-нибудь соглашение'', - подчеркнул премьер.

Пашинян также заметил, что возможно выборы состоятся раньше 15 декабря. «Все решения будут приняты исходя из сложившейся ситуации», - заявил премьер-министр.