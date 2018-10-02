Вторник, 2 Октября 2018 23:04

АрмИнфо. До начала переговоров с руководителями фракций парламента по поводу выхода страны из острого политического кризиса, премьер-министр Армении Никол Пашинян посредством фейскбуковоского прямого подключения из здания парламента обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания.

“Если кто-то из депутатов пожелает выйти из здания и покинуть территорию, просьба не препятствовать, открыть им дорогу, не унижать их достоинство, не оскорблять, не говоря о том, чтобы подвергать риску физического насилия”, - заявил он.

Как указал Пашинян, в этом состоит принципиальная позиция новой власти. По его словам, революция была и остается революцией любви и солидарности.