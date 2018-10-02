Вторник, 2 Октября 2018 23:01

АрмИнфо. Сегодня в парламенте произошла попытка осущетвить реванш.Об этом 2 октября в беседе с журналистами заявил первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что премьер-министр подписал указ об освобождении с должностей министров от фракций АРФ Дашнакцутюн и фракции «Блок Царукян», так как в данном процессе приняли участие 67 депутатов от 3 фракций (РПА, АРФД и «Блок Царукян»). По словам Мирзояна, сейчас ситуация в стране такая, что парламент никого не представляет и по сути является не легитимным. «Парламент пытается создасть двоевластие и нанести удар по правительству Армении, которое пользуется доверием народа. Данная ситуация в кратчайшие сроки должна быть решена, так как данный кризис наносит вред всей стране и жителям Армении. Данный кризис должен быть решен путем политического диалога», - подчеркнул Мирзоян.

Вице-премьер также отметил, что еще не все мосты сожжены, и выразил надежду на то, что главы 3 фракций найдут в себе силы принять волю народа. «Они должны осознать, что возврата к прошлому не будет», - заключил Мирзоян.

Отметим, что 2 октября прошло внеочередное заседание парламента, на котором депутаты проголосовали за представленный вице-спикером Национального Собрания Арпине Ованисян и депутатом от фракции "Царукян" Геворком Петросяном законопроект "О внесении дополнения в закон о регламенте НС". Большинство депутатов проголосовало «за», после чего премьер-министр Никол Пашинян призвал общественность перекрыть все входы в Национальное Собрание.

Сейчас во дворе Национального Собрания Армении скопилось большое количество людей, которые ждут окончания переговоров Пашиняна с руководителями фракций НС РА.