Вторник, 2 Октября 2018 22:40

АрмИнфо. Сегодня Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции. Об этом на митинге 2 октября вечером перед зданием парламента Армении заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

Отметим, что 2 октября фракция Республиканская партия и содействующие ей политические силы в лице фракций "Блок Царукян" и АРФД проголосовали 67 голосами "за" приняли проект поправок в законе "Регламент НС", которыми, по сути, резко ограничивается возможность досрочного роспуска парламента. Документ, предусматривающий законное временное прекращение деятельности НС в случае форс-мажоров, сильно не понравился депутатам от правящего блока "Елк", которые в этом узрели политический подтекст, преследующий цель провалить досрочные парламентские выборы. По сути, законопроект создаст возможность не созывать заседания НС на законных основаниях, если будут форс-мажорные ситуации, митинги и давления на депутатов. То есть, планы правящей партии оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным законопроектом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений.

Как подчеркнул Пашинян, депутаты, проголосовавшие за принятие данного позорного документа, достойны осуждения. "Никто не имеет права красть победу народа и противиться результатам революции", - заявил премьер-министр. "С духом, народ!", - воззвал Никол Пашинян. Он огласил те политические силы, которые проголосовали за принятие документа, что вызвало резко негативную реакцию собравшихся людей. "Предатели, предатели", - скандировали они. Никол Пашинян подчеркнул, что на сегодняшнем митинге уже собралось несколько десятков тысяч человек, еще столько же - на подходе, что является очередным проявлением доверия народа к правительству.