Вторник, 2 Октября 2018 22:39

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил с должностей министров - представителей партий АРФД и "Процветающая Армения". Об этом на митинге 2 октября сообщил сам Никол Пашинян.

По его словам, этой же участи удостоятся и губернаторы областей от данных политических сил. Данное решение продиктовано единой позицией фракций Республиканской партии, АРФД и "Процветающая Армения" по проекту закона "Регламент НС", которым значительно ограничиваются возможности проведения внеочередных выборов. Позиция этих сил, продолжил премьер-министр, ставит перед собой цель реализацию контрреволюционных действий и закрыть возможности для проведения досрочных выборов. "Эти действия являются предательством по отношению к высшей власти в Армении - к армянскому народу", - сказал Пашинян, добавив, что все эти министры и губернаторы освобождены от занимаемой должности. Из прежнего состава останется лишь вице-премьер Мгер Григорян. Данный вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится в ближайший четверг.

Премьер-министр РА отметил, что президент РА в течение 21 дня должен будет либо подписать позорный закон, принятый парламентом, либо отправить его в Конституционный суд. "Я сам буду ходатайствовать, чтобы этот документ не был подписан", - подчеркнул глава правительства. Он добавил, что после отставки губернаторов сам подаст в отставку. После этого парламент должен будет в течение 7 дней избрать нового премьер-министра, если этого не произойдет, НС Армении вновь в течение 7 дней должен будет избрать главу правительства, но и в этом случае, если не будет избран премьер-министр, парламент автоматически распускается, и назначаются новые парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы, по словам премьер-министра, необходимы для того, чтобы вернуть власть народу. Национальное Собрание Армении, сформированное на взятках и подкупах, не отвечает волеизъявлению народа. "В Армении мы имеем дело со свободным и гордым гражданином", - сказал Пашинян, добавив, что внеочередные парламентские выборы необходимы, в первую очередь, самому народу, который должен избрать истинно народный парламент. По его словам, сразу после бархатной революции в мае текущего года было заявлено о возможности проведения досрочных парламентских выборов в течение года. Однако развитие событий показало, что выборы будут проведены в конце ноября - начале декабря текущего года. "Проведение досрочных выборов стало делом неотложным", - отметил глава армянского правительства.

Он добавил, что направляется в Национальное Собрание для проведения переговоров с политическими силами для обсуждения возможностей по выходу из сложившейся ситуации. И будет вести переговоры под знаменем любви и солидарности.