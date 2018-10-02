Вторник, 2 Октября 2018 20:56

АрмИнфо.Парламент Армении 2 октября собрался на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за представленный вице-спикером Национального Собрания Арпине Ованисян и депутатом от фракции "Царукян" Геворком Петросяном законопроект "О внесении дополнения в закон о регламенте НС".

Отметим, что сообщение о проведении внеочередного заседания появилось на сайте парламента в самый последний момент, когда депутаты уже голосовали в стенах парламента. При этом, сайт НС как обычно в таких случаях не вел прямой ретрансляции, двери зала заседаний были закрыты для журналистов, а микрофоны отключены. До этого, депутат НС от фракции "Елк" Лена Назарян собрала карты парламентариев, чтобы те не смогли проголосовать. Однако это не остановило парламентское большинство в лице фракции Республиканской партии, к которой примкнули депутаты от фракций "Блок Царукян" и АРФД, проголосовали за применение положений данного закона путем поднятия рук. Документ, предусматривающий законное временное прекращение деятельности НС в случае форс-мажоров, сильно не понравился депутатам от правящего блока "Елк", которые в том узрели политический подтекст, преследующий цель провалить досрочные парламентские выборы. По сути, законопроект в случае принятия, создаст возможность не созывать заседания НС на законных основаниях, если будут форс- мажорные ситуации, митинги и давления на депутатов. То есть, планы правящей партии оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным законопроектом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений.

Как сообщил журналистам по окончании депутат НС Эдмон Марукян, кроме фракции "Елк", все остальные парламентские силы выступили в пользу

представленного документа. "Законопроект принят 61 голосами "за", но это ничего не решает, поскольку должен еще пройти соответствующую процедуру и быть подписан. В конечном итоге, если премьер-министр подает в отставку, и в течение 14 дней НС не избирает нового главу правительства, роспуск парламента получает силу закона", - сказал Марукян. В свою очередь, депутат от фракции "Елк" Сасун Микаелян громогласно обрушился с критикой в адрес своих коллег, назвав парламентом сборищем бандитов. "Это самая настоящая банда, о чем я неоднократно заявлял ", - заявил депутат.

Данная формулировка не понравилась представителям других парламентских сил. "Это аморально, и Ваши действия достойны осуждения", - возмущалась депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

В свою очередь, представитель фракции АРФД Армен Рустамян заявил, что никто не имеет права приватизировать итоги революции.

Автор представленного документа, вице-спикер Арпине Ованнисян считает, что парламентские силы не против досрочных парламентских выборов, весь вопрос в сроках. "Однако наше пожелание не соответствует интересам всего одной политической силы", - отметила депутат.