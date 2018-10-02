Вторник, 2 Октября 2018 20:47

АрмИнфо. Департамент защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры РА, на основании факта выявленных нарушений в работе Комитета по управлению государственным имуществом при правительстве РА, 2 октября возбудил уголовное дело по статьям 314 (часть I) и 308 (часть II) УК РА.

Согласно сообщению Генпрокуратуры РА, проведенное расследование выявило, что в результате размещения ложной информации в официальных документах со стороны должностных лиц Комитета по управлению госимуществом и невыполнения служебных обязательств у ОАО <Ани> отчуждены земли и по стоимости 22.695.306 драмов переданы Обществу водопользователей <Ширак>. В сообщении Генпрокуратуры поясняется, что эти земли не подлежали отчуждению.

Более того, согласно квалифицированному подсчету этого имущества, рыночная стоимость отчужденных земель на самом деле оценивается в 244.600.000 драмов, что в 10 раз превышает цену, за которую эти земли были переданы Обществу водопользователей <Ширак>.

Результаты предварительного расследования переданы в Следственный комитет РА.