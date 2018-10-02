Соответствующее решение обнародовано на сайте правительства РА e- gov.am. Напомним, Левон Саргсян - брат третьего президента РА Сержа Саргсяна. Он был назначен на должность посла Армении по особым поручениям 9 марта 2010 года по указу президента. 7 июля с.г. он объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в незаконном обогащении. Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Саргсяну, его сыну и дочери по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "подлог документов". Следствием установлено, что Левон Саргсян, его дочь Ани и сын Нарек не задекларировали $6 млн 795 тыс. Левон Саргсян решением суда арестован заочно.

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