Вторник, 2 Октября 2018 20:40

АрмИнфо. С призывом к народу немедленно собраться у здания Национального Собрания РА обратился 2 октября премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, получено сообщение о намерениях Республиканской партии на внеочередном заседании парламента сегодня в 19.30 протащить обсужденный ранее скандальный законопроект, которым фактически делается попытка воспрепятствования досрочному роспуску парламента. Премьер-министр призвал собраться перед зданием парламента на углу улиц Демирчяна и Баграмяна. Он также обратился к депутатам не идти на данное заседание, а тем более, не голосовать по законопроекту "Регламент Национального Собрания".

Отметим, что законопроект вице-спикера Национального Собрания Арпине Ованисян и депутата от фракции "Царукян" Геворга Петросяна о внесении дополнения в закон о регламенте НС стал камнем преткновения между парламентскими силами. Документ, предусматривающий законное временное прекращение деятельности НС в случае форс-мажоров, сильно не понравился депутатам от правящего блока "Елк", которые в том узрели политический подтекст, преследующий цель провалить досрочные парламентские выборы.

По сути, законопроект в случае принятия, создаст возможность не созывать заседания НС на законных основаниях, если будут форс-мажорные ситуации, митинги давления на депутатов. То есть, планы правящей партии оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным законопроектом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений. "Данный законопроект демонстрирует страхи РПА и их сподвижников, в связи с предстоящими парламентскими выборами",- заявила с трибуны парламента глава фракции "Елк" Лена Назарян, добавив, что документ имеет четкий политический подтекст и нацелен на реализацию узкопартийных интересов определенных сил. Другой депутат от фракции "Елк" Айк Конджрян, обращаясь к силам, поддерживающим данный законопроект, заявил, что избранники народа свои действия должны координировать в соответствии с волей народа, а не противиться ему. "В противном случае никто не может гарантировать повторения майских событий текущего года. Но думаю, что для всех это крайне нежелательный сценарий",- отметил парламентарий.

Эдмон Марукян также представляющий фракцию "Елк" заявил, что в программе правительства, одобренной парламентом, было зафиксировано положение о досрочных выборах, и они состоятся. "Другое дело, что мы хотим достичь этого путем политического консенсуса. Но в том, что досрочные выборы в Армении состоятся, пусть никто не сомневается",- заявил он. Меж тем, все остальные силы в вопросе проведения досрочных выборов консолидировались вокруг Республиканской партии против блока "Елк", практически также, как месяцами ранее они сплотились вокруг блока "Елк" и его лидера Никола Пашиняна против РПА. Так, депутат от АРФ "Дашнакцутюн" Арменуи Кюрегян, несмотря на ранние заявления АРФД о необходимости досрочных выборов, заверила, что сейчас не видит императива в их проведении, поскольку в этом случае в Армении воцарится однопартийная властная система. "Мы уже имеем подобную ситуацию в Совете старейшин Ереавна, где 80% принадлежит блоку "Мой шаг". Давайте посмотрим, как эта система отразится на правлении Еревана, если она оправдает себя, потом применим ее по всей республике. Но сейчас нельзя передавать всю власть в руки политической силы, которая не имела достаточно времени, чтобы проявить себя",- заявила Кюрегян.

Депутат от блока "Царукян" Луиза Симонян, обращаясь к депутатам от блока "Елк", призвала их не спекулировать результатами партии "Процветающая Армения" на ереванских выборах: "Всего несколько месяцев назад третий президент Серж Саргсян попрекал вас теми же 7% голосов, полученными на выборах. Он говорил, что партия, получившая 7% на выборах, не может диктовать политическую повестку, но вы сами видите, как развиваются события. Так что, прежде чем упрекать нас нашими 7% на ереванских выборах, помните об этом". В свою очередь, вице-спикер парламента от блока "Царукян" Микаэл Мелкумян заявил, что правительство нарушает договоренность с парламентскими силами. "Изначально было решено провести выборы в июне 2019 года, что теперь случилось, в чем нужда торопить их, почему на нас оказывают давление?"- возмущался вице-спикер. Другой вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что никто не вправе оказывать давление на депутатов, каждый парламентарий должен голосовать по совести. "НС был избран до 2022 года на законных основаниях, и он должен действовать до этого времени. Я лично ни под каким давлением не намерен голосовать за роспуск парламента",- заявил он, подчеркнув, что Пашинян каждый день выступает с новыми инициативами. "То он говорил, что выборы должны пройти после внесения изменений в ИК, чего не было сделано, то после конституционных поправок, предусматривающих самороспуск НС, чего тоже нет, то в июне 2019 года, а теперь вот говорит, что до конца этого года. Мы же не можем каждый раз подстраиваться под настроения премьера",- заметил он. Шармазанов коснулся также заявления Пашиняна с трибуны ОНН, в котором он обвинил бывшие власти в авторитаризме: "С какой авторитарной страной ЕС заключает соглашение о всеобъемлющем расширенном сотрудничестве, в какой авторитарной стране возможно, чтобы оппозиционный депутат Никол Пашиння имел свою фракцию из 9 человек и осуществил бархатную революцию. В авторитарной стране не бывает бескровной революции. Нашей повесткой должна стать тема обеспечения безопасности и решения социальных и экономических проблем. За эти 5 месяцев было обещано экономическое развитие, инвестиции, новые рабочие места, и не вина парламента в том, что всего этого нет. Роспуск парламента не поможет реализации правительственных программ",- резюмировал вице-спикер. Отметим, что сегодня вице-спикер парламента Арпине Ованисян предложила внести в закон "О регламенте НС" пункт по регулированию форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств, препятствованию проведению как текущих, так и специальных или внеочередных заседаний. Регулирование касается двух аспектов, если заседание не может быть проведено, поскольку не обеспечен кворум и если для проведения заседания есть необходимый кворум, но создается препятствие для участия депутатов в них. Тогда предлагается приостановить заседание и продолжить его после ликвидации препятствующих обстоятельств. При этом Ованнисян заверила, что документ не имеет политического подтекста.