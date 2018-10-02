Вторник, 2 Октября 2018 20:37

АрмИнфо. Азербайджан не должен пополнить ряды ОДКБ. Об этом с трибуны парламента Армении заявил глава парламентской комиссии по внешним вопросам, зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

Он также подчеркнул, что новые власти страны должны настоять на реализации Венских и Петербургских договоренностей по снижению напряженности в зоне карабахского конфликта. "Кроме того, почему-то власти не отреагировали на заявление Баку о том, что после переговоров Пашинян-Алиев становиться ясно, что формат двусторонних переговоров является единственно правильным, и он должен продолжить свое существование. Меж тем, сам Пашинян неоднократно заявлял, что карабахские переговоры должны вестись в трехстороннем формате с привлечением Степанакерта. Почему Ереван пока не отреагировал на данное заявление Баку?"- задался вопросом Ашотян.

Кроме того, он призвал премьера Пашиняна с учетом "наладившихся" у него отношений с азербайджанским лидером Алиевым, решить судьбу армянских пленных Карена Казаряна и Завена Карапетяна и возвратить их на родину.