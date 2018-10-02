Вторник, 2 Октября 2018 20:34

АрмИнфо.Фракция Елк разработала законопроект, предусматривающий открытие для общественности территории и парка, прилегающего к зданию Национального Собрания. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от фракции Елк Овик Агазарян.



Депутат отметил, что подобный законопроект рассматривался еще с 1991 года, однако из- за теракта в парламенте 27 октября 1999 года, унесшего жизни премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера Национального Собрания Карена Демирчяна, ряда депутатов и членов правительства,

режим охраны НС был ужесточен.



Отметим, что решением премьера Никола Пашиняна уже для граждан открыт парк резиденции главы кабмина по адресу Баграмяна 26. Он предложил парламентариям взять с него пример.