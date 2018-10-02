Вторник, 2 Октября 2018 20:30

АрмИнфо. Законопроект вице-спикера Национального Собрания Арпине Ованисян и депутата от фракции "Царукян" Геворга Петросяна о внесении дополнения в закон о регламенте НС стал камнем преткновения между парламентскими силами.

Документ, предусматривающий законное временное прекращение деятельности НС в случае форс-мажоров, сильно не понравился депутатам от правящего блока "Елк", которые в том узрели политический подтекст, преследующий цель провалить досрочные парламентские выборы. По сути, законопроект в случае принятия, создаст возможность не созывать заседания НС на законных основаниях, если будут форс-мажорные ситуации, митинги давления на депутатов. То есть, планы правящей партии оказать давление на парламентариев для роспуска НС путем уличных акций, могут провалиться, поскольку данным законопроектом депутатам дается возможность в подобных случаях вообще не проводить заседаний и не принимать решений.

"Данный законопроект демонстрирует страхи РПА и их сподвижников, в связи с предстоящими парламентскими выборами",- заявила с трибуны парламента глава фракции "Елк" Лена Назарян, добавив, что документ имеет четкий политический подтекст и нацелен на реализацию узкопартийных интересов определенных сил.

Другой депутат от фракции "Елк" Айк Конджрян, обращаясь к силам, поддерживающим данный законопроект, заявил, что избранники народа свои действия должны координировать в соответствии с волей народа, а не противиться ему. "В противном случае никто не может гарантировать повторения майских событий текущего года. Но думаю, что для всех это крайне нежелательный сценарий",- отметил парламентарий.

Эдмон Марукян также представляющий фракцию "Елк" заявил, что в программе правительства, одобренной парламентом, было зафиксировано положение о досрочных выборах, и они состоятся. "Другое дело, что мы хотим достичь этого путем политического консенсуса. Но в том, что досрочные выборы в Армении состоятся, пусть никто не сомневается",- заявил он.

Меж тем, все остальные силы в вопросе проведения досрочных выборов консолидировались вокруг Республиканской партии против блока "Елк", практически также, как месяцами ранее они сплотились вокруг блока "Елк" и его лидера Никола Пашиняна против РПА.

Так, депутат от АРФ "Дашнакцутюн" Арменуи Кюрегян, несмотря на ранние заявления АРФД о необходимости досрочных выборов, заверила, что сейчас не видит императива в их проведении, поскольку в этом случае в Армении воцарится однопартийная властная система. "Мы уже имеем подобную ситуацию в Совете старейшин Ереавна, где 80% принадлежит блоку "Мой шаг". Давайте посмотрим, как эта система отразится на правлении Еревана, если она оправдает себя, потом применим ее по всей республике. Но сейчас нельзя передавать всю власть в руки политической силы, которая не имела достаточно времени, чтобы проявить себя",- заявила Кюрегян.

Депутат от блока "Царукян" Луиза Симонян, обращаясь к депутатам от блока "Елк", призвала их не спекулировать результатами партии "Процветающая Армения" на ереванских выборах: "Всего несколько месяцев назад третий президент Серж Саргсян попрекал вас теми же 7% голосов,