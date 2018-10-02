Вторник, 2 Октября 2018 20:27

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении в декабре текущего года. Об этом 2 октября в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он заверил, что в республике сформировалась прямая демократическая власть. "Если выяснится, что я в качестве премьер-министрая не являюсь представителем народа, значит выборы не состоятся, если же выяснится, что я в качестве премьера являюсь представителем народа, то выборы состоятся", - подчеркнул премьер Армении. Пашинян также сообщил, что провел встречу с председателем НС РА Ара Баблояном, которому представил свою позицию по выборам.

Он также коснулся шагов нескольких политических сил, направленных на изменение регламента Национального Собрания, подчеркнув, что это делается преднамеренно.

Пашинян считает, что сегодня официально можно говорить о том, что в стране действуют контрреволюционные силы, и контрреволюционными силами являются те, кто собирается поддержать этот законопроект. "Тот депутат, кто поддержит этот законопроект, желает , чтобы коррупционный режим совершил реванш, но мы этого, естественно не позволим", - резюмировал Пашинян.

Отметим, что этот документ позволяет парламенту не проводить заседания на законных основаниях в случае форс-мажоров. То есть, если Пашинян решит вывести народ на улицу с целью оказания давления на парламент для принятия решения о досочных выборах, НС может попросту решить не проводить заседания.