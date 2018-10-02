|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
|Никол Пашинян выслушал проблемы арцвашенцев: он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
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|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
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|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
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|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
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|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
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АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении в декабре текущего года. Об этом 2 октября в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Он заверил, что в республике сформировалась прямая демократическая власть. "Если выяснится, что я в качестве премьер-министрая не являюсь представителем народа, значит выборы не состоятся, если же выяснится, что я в качестве премьера являюсь представителем народа, то выборы состоятся", - подчеркнул премьер Армении. Пашинян также сообщил, что провел встречу с председателем НС РА Ара Баблояном, которому представил свою позицию по выборам.
Он также коснулся шагов нескольких политических сил, направленных на изменение регламента Национального Собрания, подчеркнув, что это делается преднамеренно.
Пашинян считает, что сегодня официально можно говорить о том, что в стране действуют контрреволюционные силы, и контрреволюционными силами являются те, кто собирается поддержать этот законопроект. "Тот депутат, кто поддержит этот законопроект, желает , чтобы коррупционный режим совершил реванш, но мы этого, естественно не позволим", - резюмировал Пашинян.
Отметим, что этот документ позволяет парламенту не проводить заседания на законных основаниях в случае форс-мажоров. То есть, если Пашинян решит вывести народ на улицу с целью оказания давления на парламент для принятия решения о досочных выборах, НС может попросту решить не проводить заседания.
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
|Никол Пашинян собирает народ на митинг
|Ашотян призвал Пашиняна использовать "отношения" с Алиевым и вернуть на родину двух армянских пленных
|Фракция Елк разработала законопроект об открытии парка НС для общественности
|Парламентские силы консолидировались против правящего меньшинства в вопросе досрочных выборов
|Пашинян анонсировал сроки внеочередных выборов в парламент Армении - они состоятся в декабре текущего года
|Никол Пашинян выслушал проблемы арцвашенцев: он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Нужно вести переговоры без эмоций и излишней нервозности
|Смерть французского шансонье потрясла знаменитых музыкантов по всему миру: Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно - Стинг
|Жан-Клод Юнкер: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью Шарля Азнавура
|Генсек МИД Армении: Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ на площади Республики 11 октября будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру
|Генеральный директор ЮНЕСКО: Творчество Азнавура перешагнуло время и границы
|Микаэль Жан: Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы
|Балаян: До конца текущего года состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Армен Саркисян в связи с кончиной великого шансонье: Я потерял одного из лучших моих друзей
|Серж Саргсян: Азнавур воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие и непобедимость
|В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур
|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народ
|Никол Пашинян представил итоги переговоров с Ваграмом Багдасаряном о проведении внеочередных выборов в парламент
|Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с "Карабахом" из соображений безопасности
|Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
|Медведев: Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении
|Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л Амори, недалеко от Парижа
|Посол Германии: От нас ушел абсолютное величие, но его музыка всегда останется с нами
|Генрих Мхитарян: Прощай маэстро, покойся с миром
|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
|В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов будет открыта Книга Скорби
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в США
|Макрон: Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений
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|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий АО Геворг Ароян
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