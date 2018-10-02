Вторник, 2 Октября 2018 20:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2-го октября принял беженцев из села Арцвашен, которые ныне живут в Гегаркуникской области РА.

Жители Арцвашена в результате военных действий 8 августа 1992 года были насильно выселены из родного Арцвашена и обосновались в других населенных пунктах, большая часть из них проживает в Чамбараке.

Как сообщает пресс-служба правительства, вынужденные переселенцы сообщили премьер-министру, что, начиная с 1992 года, в целях улучшения жилищных условий, им трижды была выдана компенсация - 2 раза по 50 млн драмов и единожды - в размере 708 млн драмов. В целом, как отметили они, постановлениями правительства прошлых лет была предусмотрена компенсация в размере 1 млн драмов каждой семье, часть которой уже выплачена. На сегодня беженцы желают с новым правительством обсудить размер дальнейшего финансового содействия.

Глава правительства, выслушав жалобы арцвашенцев, заявил, что кабмин изучит пути решения проблемы. Вместе с тем, он призвал беженцев четко сформулировать свои ожидания от правительства, затем представить единую позицию как по размеру компенсации, так и графику выплат. Помимо этого, Пашиян поручил ответственным за сферу в 20-дневный срок поднять все материалы, касающиеся финансового содействуя арцвашецам, начиная с 1992 года, детально - кому и сколько выплачено. По его словам, после анализа, сопоставления и проверки указанной информации, уже на следующей встрече кабмин будет готов обсудить дальнейшие шаги.

Ранее, 20 сентября около 500 жителей села Арцвашен провели акцию протеста перед зданием правительства с требованием выделить им средства на восстановление жилищного фонда населенного пункта, находящегося, по их словам, в плачевном состоянии. В тот же день Пашинян вышел к митингующим и договорился о встрече на 2 октября. "Мы родину потеряли, пять тысяч гектаров земель потеряли. В 2009 году правительство постановило компенсировать ущерб, обещали выделить шесть миллиардов драмов (порядка 12,4 миллиона долларов). В 2011 году выдали всего 10% - по 360 тысяч драмов (около 700 долларов) на душу. А у людей такие потери", - рассказал один из участников акции протеста. Проводящие акцию протеста арцвашенцы отмечают, что они считаются внутренними переселенцами и, в отличие от армян Сумгаита и Баку, у них нет статуса беженцев. <До сих пор у нас нет никакого статуса, у нас жилищные проблемы. Мы потеряли свой дом, потеряли все, но до сих пор какой-либо компенсации не получили>, - сказал один из арцвашенцев. Напомним, что 8 августа 1992 года блокированный азербайджанскими ВС Арцвашен после упорных боев было решено оставить. Убежищем для арцвашенцев стали в основном город Чамбарак (экс-молоканский Красносельск) где когда-то в бревенчатых домах жили молокане и близлежащие села. Сегодня у большинства арцвашенцев имеются жилищные проблемы - их дома гниют и разрушаются.