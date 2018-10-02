Вторник, 2 Октября 2018 16:48

АрмИнфо.Сотрудники Ереванского русского драматического театра имени Станиславского с открытым письмом обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну за помощью, надеясь на претворение в жизнь обещаний нового министра культуры страны.

В частности, сотрудников возмущает политика министерства. В данной истории камнем преткновения стал тот факт, что несмотря на то, что Минкультуры, после революции обещало отказаться от старой порочной практики назначать свои кадры и тем самым управлять отраслю, вместо того, чтобы ограничиться выработкой общей политики в сфере, чиновники от культуры вновь взялись за старое, вероятно, не сумев устоять перед искушением повелевать судьбами творческих коллективов и подключать административные ресурсы.

Дело в том, что после смерти художественного руководителя театра Александра Григоряна театр почти год функционирует без худрука. Сотрудники театра в июне 2018 года оповестили об этом министра культуры Лилит Макунц, которая посетила театр и официально заявила о том, что его сотрудники имеют полное право избрать себе нового художественного руководителя, до 1 октября 2018 года.

Сотрудники театра предложили избрать новым художественным руководителем известного российского театрального режиссера Карена Нерсисяна, готового вернуться на Родину и возглавить театр. Творческая биография нашего соотечественника весьма богатая. Нерсесян успел поработат в московском театре «У Никитских ворот», был художественным руководителем московского театра «Буфф». В 2002 году создал независимое театральное товарищество «Старый театр»(Москва), став его художественным руководителем. Нерсесян был главрежем Московского драматического театра на Перовской, главрежем Рязанского государственного областного театра драмы. Он автор более пятидесяти спектаклей, в том числе в театрах Москвы, Праги, Нижнего Новгорода, Еревана , Рязани, Барнаула, Тольятти, Таганрога, Алматы, театрального центра Ю.О’Нила (США).

Однако, как оказалось, министр культуры Лилит Макунц ошиблась и худрук театра должен быть не избран, а назначен министерством. Сотрудники театра, для которых данная информация стала как ушат холодной воды организовали сбор подписей, и попросили министра учесть точку зрения большинства сотрудников театра. После сбора подписей Макунц, встретившись с одной из артисток театра, заявила, что все кандидаты на роль художественного руководителя обязательно будут иметь возможность представить свою кандидатуру и пройдут собеседование в Минкультуры, а 7 октября будет назначен новый художественный руководитель театра. Министр отметила, что мнение большинства будет учтено. Однако, впоследствии один из сотрудников министерства позвонил Нерсисяну и заявил, что он может не являться на собеседование.

Вот уже четыре недели подряд сотрудники театра пытаются встретиться с министром, но Макунц так и не удосужилась выслушать их. В открытом письме премьер-министру, в частности, говорится: “Согласно нашей информации, на должность руководителя театра рассматривается кандидатура Сурена Шахвердяна. Последний как-то раз заявил, что встречался по этому поводу с замминистром культуры Назени Гарибян, и с великим удовольствием готов занять эту должность. Получается, что Гарибян имеет возможность встречаться с тем или иным деятелем культуры, а вся наша команда просто игнорируется”, - заявляют артисты. Более того, сотрудников театра также возмутило то обстоятельство, что Шахвердян, во время одной из телепрограмм ранее заявлял, что «в свободной Армении не должно быть места русскому театру и его надлежит закрыть». “Возникает вопрос, почему Шахвердян, который с такой ненавистью относится к русскому театру, готовится стать его художественным руководителем»?

В своем письме премьер-министру, коллектив театра выразил свое крайнее разочарование политикой Министерства культуры и отметил, что считает Нерсисяна лучшим кандидатом на должность художественного руководителя театра.

В разговоре с корреспондентом АрмИнфо некоторые члены коллектива отметили, что политика Министерства культуры прямо противоречит принципам «бархатной революции», основанным на передаче реальной власти от чиновников-распорядителей к общественности. Более того, непонятно упрямое их нежелание содействовать возвращению талантливых кадров, вынужденных ранее покинуть Родину, не находя тут достойного применения своим способностям.