Вторник, 2 Октября 2018 16:09

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Китая в РА Тианом Эрлуном обсудил ряд вопросов, связанных с межведомственным, межгосударственным, экономическим и гуманитарным сотрудничеством.

Как написал Григорян на своей странице в Facebook, на встрече была подчеркнута важность расширения армяно-китайского сотрудничества в сфере безопасности.

"Была подчеркнута важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я со своей стороны высоко оценил вклад Китая как в глобальную стабильность и безопасность, так и сдержанную и ответственную политику по вопросу продажи вооружения", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, в заключение было выражено обоюдное мнение о необходимости дальнейшего развития и расширения дружественных отношений.