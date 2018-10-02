Вторник, 2 Октября 2018 15:55

АрмИнфо. "Франция потеряла Азнавура, одного из своих величайших поэтов, который всегда шел в авангарде культуры. Он стал настоящей легендой, перешел границы и эпохи. Французы потеряли Шарля, который более 70 лет уносил их в мир своих неповторимых песен", - написала в своем Тwitter министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

Согласно коммюнике министра, Азнавур пел о любви, ушедшем времени, о радости и разочарованиях жизни, о радостных мгновениях и нежной меланхолии. Ниссен подчеркивает, что Азнавур "более полувека олицетворял то, чем является Франция".

"Посол и постоянный представитель Армении в ООН, Шарль Азнавур был человеком доброй воли, человеком щедрым, человеком преданным своим корням. Получив многое от жизни, он стремился делиться", - отмечает глава ведомства.